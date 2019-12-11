Jarad Anthony Higgins'in özel uçağından çıkanlar şoke etti! FBI'a yakalanmıştı
Geçtiğimiz günlerde polisin özel uçağını aradığı anda nöbet geçirerek ölen Jarad Anthony Higgins'in uçağından çıkanlar şoke etti.
Juice WRLD sahne adıyla bilinen Jarad Anthony Higgins, 21 yaşında polis ve FBI'ın özel jetini araması sonrası aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü rapçi zaman zaman kendine gelse de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
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Juice Wrld'ün polisleri görünce panikten uyuşturucu etkili ilaçları yuttuğu ve bunun sonrasında da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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Polisin konu hakkında yaptığı açıklamada uçağın bagajında 35 kilogram esrar, 6 şişe kodein şurubu, 9 mm 40 kalibrelik üç adet tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğunu aktarıldı.
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Rapçinin iki güvenlik görevlisi, silah taşımaktan dolayı olay yerinde tutuklandı. Güvenlik görevlileri 30 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak.
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