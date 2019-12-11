Jarad Anthony Higgins'in özel uçağından çıkanlar şoke etti! FBI'a yakalanmıştı

Juice WRLD sahne adıyla bilinen Jarad Anthony Higgins, 21 yaşında polis ve FBI'ın özel jetini araması sonrası aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü rapçi zaman zaman kendine gelse de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.