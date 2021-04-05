Jaqueline Sousa'dan çocuk sahibi oldu: Düğününde bile bana mesajlar attı
33 yaşındaki Jaqueline Sousa, evli bir Premier Lig oyuncusundan çocuk sahibi olduğunu sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını hatta düğün gecesinde bile kendisine mesajlar attığını ifade etti.
İngiliz basını Premier Lig'i sarsan bir skandalı ortaya çıkardı. 33 yaşındaki Jaqueline Sousa, evli bir Premier Lig oyuncusundan çocuk sahibi olduğunu sevgilisinin kendisini sürekli oyaladığını hatta düğün gecesinde bile kendisine mesajlar attığını ifade etti. The Sun'a verdiği özel röportajda yaşadığı olayları anlatan model Jaqueline Sousa iki yıllık süren ilişkinin sonunda sevgilisinin evlendiğini balayında bile kendisini aradığını itiraf etti.
Premier Lig futbolcusunun sevgilisi Jaqueline Sousa, çocuğunu doğurduktan sonra oyuncunun kulübüne de şikayette bulundu. Nafaka ödemeleri için babalık davası açan Sousa, kulübe de mektup gönderdi. The Sun'a itiraflarda bulunan model Jagueline Sousa, düğün günü kendisine mesajlar atıldığını, bebeğine sahip çıkılmadığını açıkladı.
Jaqueline Sousa ayrıca gözlerden uzak yürütülen bu ilişkinin iki sene sürdüğünü. Oyuncunun kariyeri için gizli tuttuklarını fakat belli bir zaman sonra futbolcunun başka biriyle evlilik kararı aldığını açıkladı. Yıldız oyuncuyu terk etmek isteyen Jaqueline'nin bu hareketi oyuncuyu depresyona soktu.
İddiaya göre başarılı Premier Lig yıldızının kardeşi de Jaqueline'yi aradı ve abisi için bir şans daha istedi. Düğün gecesi eşinden ayrı olduğu anlarda sevgilisine mesajlar atan o futbolcu, ilişkiye devam etmek istediğini kendisini bırakmaması için yalvardı. Jaqueline Sousa şunları söyledi: ''Düğün töreni ve partisi sırasında bile bana her zaman mesaj attı. Evlendiği gece ondan ayrıldım çünkü bu benim için çok fazlaydı. Tüm enerjimi ona harcadım. Zihinsel ve fiziksel olarak yorulmuştum.