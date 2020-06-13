Japonya'daki intihar ormanında iki ceset bulundu! Türkler ihbar etti

Japonya’da Fuji Dağı’nın kuzeybatısında yer alan ve intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara Ormanı’nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı. Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu ifade edildi.