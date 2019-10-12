Japonya'da gök mora boyandı 60 yılın en büyük tayfunu Hagibis hayatı felç etti
JAPONYA'da Hagibis Tayfunu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, gök mora boyandı. 60 Yılın en büyük tayfunu hayatı felç etti.
Japonya’da bugün etki göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi için tahliye uyarısı yapılırken, 27 bin hane elektriksiz kaldı. Tüm uçak ve tren seferleri iptal edildi.
Japonya'da bugün etkisini göstermeye başlayan Hagibis Tayfunu, ülkede hayatı felç etti.
Ülkenin 5 aşamalı ulusal afet değerlendirme sisteminde en yüksek risk grubunu ifade eden ve "süper tayfun" olarak adlandırılan Hagibis Tayfunu nedeniyle, vatandaşlara günler öncesinden evden ayrılmama çağrısı yapıldı.
Hayalet şehre döndü
Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarılar nedeniyle, tüm ticari işletmeler faaliyetlerini cumartesi günü askıya aldı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere erzak stoklama çağrısında bulunuldu. Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren marketlerde temel gıda maddeleri tükenirken, birçok Japon vatandaşı içme suyu başta olmak üzere evde gıda stoğu yaptı.
Riskli bölgelerde yaşayan sakinler, şiddetli rüzgarın camları kırabileceği ihtimaline karşı pencerelerini kartonlarla kapladı. Cumartesi öğle saatleri itibariyle, Chiba, Tokyo ve Saitama eyaletleri başta olmak üzere tüm riskli bölgeler hayalet şehre döndü.