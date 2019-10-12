Japonya'da gök mora boyandı 60 yılın en büyük tayfunu Hagibis hayatı felç etti

Hayalet şehre döndü

Kamu otoriteleri tarafından yapılan uyarılar nedeniyle, tüm ticari işletmeler faaliyetlerini cumartesi günü askıya aldı. Riskli bölgelerde yaşayan sakinlere erzak stoklama çağrısında bulunuldu. Cumartesi sabah erken saatlerden itibaren marketlerde temel gıda maddeleri tükenirken, birçok Japon vatandaşı içme suyu başta olmak üzere evde gıda stoğu yaptı.