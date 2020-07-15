Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu
Japonya'nın Yokohama kentindeki Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Horizon Japan International School'un önünde protesto gösterisi düzenlendi.
Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği gönüllüleri ile Türk sivil toplumunun Japonya'daki temsilcileri, Yokohama kentinde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Horizon Japan International School'un (HJIS) önünde terör örgütünü protesto etti.
Grup adına konuşma yapan derneğin Saitama Temsilcisi Ramazan Çetinkol, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınadı ve Türk milletinin şanlı mücadelesiyle engellenen hain girişim sonucu verilen şehitlere Allah’tan rahmet diledi.
Çetinkol, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e sadık teröristlerin 4 yıl önce Türkiye'deki anayasal düzeni yıkmak için kanlı terör eylemleri düzenlediklerini söyledi.
FETÖ’nün hem Japonya'da hem küresel düzeyde etkisini genişletmeyi amaçladığını belirten Çetinkol, örgütün bulunduğu her ülke için güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi.