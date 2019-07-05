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Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı

Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı

JAPONYA'da hükümetin 33 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına izin vermesinin ardından yakalanan iki balinanın etleri kilosu 140 dolara (785 TL) satışa çıkarıldı.

Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı - Sayfa 1

Japonya'da hükümetin 33 yıl aradan sonra ticari balina avcılığına izin vermesinden sonra yakalanan iki minke balinasının etleri ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen mezatlarda kilosu 140 dolara (785 TL) kadar çıkan fiyatlardan alıcı buldu.

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Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı - Sayfa 2

Mezatlarda balina etine lüks restoranlar ve süpermarketler yoğun ilgi gösterdi. Japonya, 30 Haziran'da Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çekilmiş ve hükümet yıl sonuna kadar 227 balinanın avlanmasına izin vermişti. IWC, bazı türlerin neslinin tehlikede olması nedeniyle 1986'da balina avına yasak getirmişti.

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Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı - Sayfa 3

Japonya bu yasağa rağmen, bilimsel araştırmalar için balina avına devam etmiş, daha sonra bu hayvanların etlerinin piyasada satıldığı görülmüştü. Çevre koruma örgütü She Shepherd'a göre, Japonya 1986'dan bu yana "bilimsel amaçlı" olarak her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.

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Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı - Sayfa 4

Birçok Japon, balina etinin kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu söylüyor. Tokyo'daki en ünlü balina restoranlarından birinin şefi olan Mitsuo Tani, Fransız AFP haber ajansına "Balina etinin kalorisi, sığır etininkinin beşte biri. 

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