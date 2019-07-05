Japonya'da balina etleri 33 yıl sonra ilk kez satışa çıkarıldı

Japonya bu yasağa rağmen, bilimsel araştırmalar için balina avına devam etmiş, daha sonra bu hayvanların etlerinin piyasada satıldığı görülmüştü. Çevre koruma örgütü She Shepherd'a göre, Japonya 1986'dan bu yana "bilimsel amaçlı" olarak her yıl ortalama 1000 kadar balina avladı.