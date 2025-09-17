Japonya Prensesi'nin tırnağındaki Türkiye detayı dikkat çekti!
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini gezdi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sergide Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.
HER ŞEYİ DETAYLICA İNCELEDİ
Prenses Akiko, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceledi.
Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz’dan eserin Türkiye’ye kazandırılma süreci ve tarihine ilişkin bilgi aldı.
37
Tırnaklarını, her iki ülkedenin de ortak rengi olan kırmızı ve beyaza boyaması ilgi çekti.
