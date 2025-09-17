BIST 11.166
Japonya Prensesi'nin tırnağındaki Türkiye detayı dikkat çekti!

Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini gezdi.

Japonya Prensesi'nin tırnağındaki Türkiye detayı dikkat çekti! - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen sergide Prenses Akiko’ya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Japonya Prensesi'nin tırnağındaki Türkiye detayı dikkat çekti! - Resim: 2

HER ŞEYİ DETAYLICA İNCELEDİ

Prenses Akiko, MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceledi.

Japonya Prensesi'nin tırnağındaki Türkiye detayı dikkat çekti! - Resim: 3

Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz’dan eserin Türkiye’ye kazandırılma süreci ve tarihine ilişkin bilgi aldı.

Japonya Prensesi'nin tırnağındaki Türkiye detayı dikkat çekti! - Resim: 4

Tırnaklarını, her iki ülkedenin de ortak rengi olan kırmızı ve beyaza boyaması ilgi çekti.

