Japonya hükümeti Tokyo şehrini terk edenlere 26 bin dolar veriyor
JAPONYA Hükümeti artan nüfusu sebebiyle birçok sorunla boğuşan Tokyo'nun nüfusunu azaltmak için şehri edenlere 26 bin dolar vereceğini açıkladı.
Tokyo, Kanada'nın tamamı kadar olan nüfusuyla dünyanın en büyük kenti olarak yer alıyor. 38 milyon insanın yaşadığı Tokyo, yoğun nüfustan dolayı birçok sorun yaşıyor.
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Yaşam kalitesini etkileyecek büyüklükteki kalabalık yöneticileri harekete geçirdi.
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Bu doğrultuda Tokyo'yu terk edip ülkenin herhangi bir kırsal bölgesine gitmeyi kabul eden herkese Japon Hükumeti maddi teşvik sağlayacak.
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Projeye göre Tokyo'yu terk edip, ülkenin herhangi bir yerindeki taşra bölgesine taşınmayı kabul eden herkese Japon Hükumeti, 26 bin Dolar tutarında bir teşvik verecek.
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