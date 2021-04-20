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Japon işi! Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

Japon işi! Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

JAPON araştırmacıların santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha ile yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 5 dakikada saptayabilen test metodu geliştirdikleri bildirildi.

Japon işi! Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'nın RIKEN araştırma enstitüsü ile Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, Kovid-19'u tespit eden yeni bir yöntem buldu.

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Japon işi! Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

Buna göre, test kapsamında alınan numuneler, santimetrekare başına bir milyon girintiye sahip cam levha üzerine konuluyor.

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Japon işi! Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

Mikroskobik biçimleme teknolojisiyle oluşturulan cam levhanın girintileri, her birinde ayraç bulunan mikro test odaları görevi görüyor.

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Japon işi! Covid-19'u 5 dakikada saptayabilen test metodu bulundu

Etrafa ışık yayılıyor

Üzerine konulan bir numunenin, Kovid-19'a ait ribonükleik asit (RNA) taşıdığı saptanırsa, o test odasından etrafa ışık yayılıyor.

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