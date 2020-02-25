Japon imparatorunun Sultan 2. Abdülhamid'e hediye ettiği eserler ilk kez sergilendi

Savaşta kullanılan 400 yıllık kılıç

Diğer hediye de 1892 yılında Japonya'dan getirilen zırh takımı. Bu takımın içinde kalkan, kılıç ve flama da bulunuyor. Bu zırh takımının da 400 yılı aşan tarihi var. Hatta 1615 yılında Osaka Savaşı'nda da kullanıldığı tahmin ediliyor. Çünkü zırhın göğsünde bir iz görülüyor. Bu da Japon tüccar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na getirilerek Sultan Abdülhamid’e hediye ediliyor. Bu zırh takımının dünyanın sayılı şehirlerinde olduğu biliniyor. Mabed modeli de Japon imparatoru tarafından 25. cülûs yılı hediyesi olarak gönderiliyor. Mabed de çok özel