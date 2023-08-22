Japon deprem uzmanı tek tek saydı! İstanbul'da bu ilçeleri acil boşaltın!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beklenen Marmara depremi için bu kez Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki çarpıcı açıklamlarda bulundu. Türkiye’nin depreme hazır olmadığını dile getiren Moriwaki zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin hızlı bir şekilde boşaltılması gerektiğini belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası gözler tekrar Marmara Bölgesi’nde. Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş ile Hatay merkezli depremleri değerlendirdi.
“Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkım nedeniyle bana göre büyüklüğü 7.9” ifadelerini kullanan Moriwaki, “1930’da Erzincan, 41’de Tokat depremi oldu. Doğudan batıya gidiyor. Allah sizi uyarıyor, şimdiden hazır olun diye. Kahramanmaraş’taki deprem sonrası denizin içinde, Kıbrıs tarafında deprem olabilir veya öbür tarafta, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van’da olabilir. Marmara Bölgesi’nde olabilir” diye konuştu.
Boşaltılması gereken ilçeler
Yoshinori Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek şunları söyledi:
“Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı.”