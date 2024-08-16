Japon deprem uzmanı Moriwaki, Marmara Depremi'nin "batık şehri"ne inceleme dalışı yaptı

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı ve eğitmen Murat Kulakaç, depremin 25. yılında Gölcük'te bir araya geldi.