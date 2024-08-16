Japon deprem uzmanı Moriwaki, Marmara Depremi'nin "batık şehri"ne inceleme dalışı yaptı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde su altında kalan "batık şehrin" son hali görüntülendi.
Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) Başkanı ve eğitmen Murat Kulakaç, depremin 25. yılında Gölcük'te bir araya geldi.
Ceylan ve Moriwaki, Marmara Depremi'nin ardından fay hattının Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'nda yer alan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi, ev gibi yapıları denize çekmesiyle oluşan "su altı şehri"ne dalış yaptı.
Yaklaşık 20 kişilik ekip tarafından 20 ile 50 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, ilk göze çarpan enkaz halindeki binalar, ev eşyaları, mobilyalar olurken, depremden önce Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda yer alan dev çınar ağaçları ise İzmit Körfezi'nin derin sularında dimdik ayakta görüntülendi.
Kayıtlarda, 25 yıl önce insanların çay içtiği ve gezindiği Çınarlık Meydanı'ndan enkaza gömülen arabaların, otellerin ve evlerin yosunla kaplandığı ve deniz canlılarına ev sahipliği yaptığı görülüyor.