Japon balığına dev operasyon başındaki büyük tümör alındı

Riskliydi ama şu an iyi: Veteriner İlker Türek, anestezi uygulanmasının insanlarda olduğu gibi diğer tümörlü hastalar için de riskli olduğunu ifade ederken, “Ama her şey güzel geçti ve ufaklık şimdi yaşıyor ve çok mutlu” diye ekledi.