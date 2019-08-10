Japon balığına dev operasyon başındaki büyük tümör alındı
İSTANBUL’da başında tümör olduğu tespit edilen minik Japon balığı, yapılan ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.
Başında tümör olduğu tespit edilen Japon balığı tedavisi için, başkanlığını Ömür Gedik’in yürüttüğü Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) harekete geçti. 3 yaşındaki Japon balık, anestezi uygulayarak ameliyat edildi.
Veteriner İlker Türek aşarılı geçen ameliyat ardından açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- "Deniz- su hekimliği konusundaki tecrübemizden cesaret alarak, ufaklığa müdahalede bulunduk. Şu anda gayet mutlu, yemini alıyor, yaşamına devam ediyor."
Hayvan yaşadığı kadar gitsin: - "Bu tarz operasyonlar teşbihte hata olmaz; çok kıymet, değer verilen müdahaleler değildir. Balıkların ekonomik değerlerinin olmaması, hem de balık gibi canlılarla sosyal iletişim kurulamaması nedeniyle bu tarz durumlarda bunlara genelde müdahale edilmemekte ve ‘Hayvan yaşadığı kadar gitsin’ mantalitesine bırakılmakta."
Riskliydi ama şu an iyi: Veteriner İlker Türek, anestezi uygulanmasının insanlarda olduğu gibi diğer tümörlü hastalar için de riskli olduğunu ifade ederken, “Ama her şey güzel geçti ve ufaklık şimdi yaşıyor ve çok mutlu” diye ekledi.