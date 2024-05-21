Jandarmanın tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni Gül üstçavuş
Jandarma teşkilatı bünyesinde görevli tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca, yurt genelindeki motosiklet timlerine Bursa'da sürüş eğitimi veriyor.
Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde görevli jandarma ekipleri, kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs, motosiklet ve arazi taşıtı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını kullanıyor.
Görevler sırasında yaşanan kazaların azaltılması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve pozisyonda kullanması, gereken sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini bilmesi amacıyla Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçları, temel trafik kursu, tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere 21 dalda kurslar düzenleniyor.
Türkiye'de teşkilatın sürücü eğitimi verilen tek merkezi olan Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığındaki eğitimlerde, alanlarında uzman 22 jandarma personeli görev yapıyor.
Bursa Jandarma Trafik Okulu Motosiklet Bölüm Başkanlığındaki 8 eğitmenden biri olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Torca, AA muhabirine, 2014 yılında jandarma teşkilatında astsubaylığa başladığını, Ordu ve İzmir'deki görevlerinden sonra Ağustos 2020'de Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığına atandığını söyledi.