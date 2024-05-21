Jandarmanın tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni Gül üstçavuş

Görevler sırasında yaşanan kazaların azaltılması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve pozisyonda kullanması, gereken sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini bilmesi amacıyla Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçları, temel trafik kursu, tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere 21 dalda kurslar düzenleniyor.