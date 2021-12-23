Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Kursiyerler teröristle mücadele harekatında ruhsal ve fiziksel beceriler açısından önemli bir yer tutan meskun mahal çeviklik parkurunda ise cesaret duygusunu geliştirip varsa yükseklik korkularını yenerek ayak ve kol kaslarının koordineli olarak çalışmasını sağlıyor.