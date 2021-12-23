Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi
İZMİR Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda gördükleri zorlu eğitimin ardından iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelen kandarma komandolar teröristle mücadele harekatında zaman zaman intikal güzergahlarını kesen dere, çay, nehir gibi akarsu engelleri ile karşılaştığında da ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak öğreniyor.
Teröristle mücadele harekatı icra edilen bölgelerde jandarma komando olarak görev alacak subay, astsubay ve uzman erbaşlar ülkenin sayılı komando okullarından olan İzmir Yenifoça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Okulunda kendilerini koruyacak, kollayacak ve teröristleri etkisiz hale getirecek şekilde yetiştiriliyor.
İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi komandoların nefes kesen eğitimlerine tanıklık etti.
Güne sabah içtiması ile başlayan kursiyerler komando andını okuyarak motive olmuş bir şekilde eğitime çıkıyor.
Kursiyerler teröristle mücadele harekatında ruhsal ve fiziksel beceriler açısından önemli bir yer tutan meskun mahal çeviklik parkurunda ise cesaret duygusunu geliştirip varsa yükseklik korkularını yenerek ayak ve kol kaslarının koordineli olarak çalışmasını sağlıyor.