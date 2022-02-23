Jandarma komandolar karlı Munzur ve Mercan'ı teröristlere dar ediyor

Munzur ve Mercan dağları başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kırsalda 'ara, bul, yok et' prensibiyle teröristlere yönelik operasyon yapan seçkin komando timi karla kaplı araziler, dondurucu soğuklar, sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu arazi ile iklim koşullarına rağmen görevini kararlılıkla sürdürüyor.