Jandarma komandolar karlı Munzur ve Mercan'ı teröristlere dar ediyor
ERZİNCAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla yürüten ve 'Fıratlar' olarak bilinen jandarma komandolar örgüt mensuplarına karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında göz açtırmıyor.
ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi, örgüt mensuplarının yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesi ve teröristlerin barınma alanlarının imha edilerek kış üslenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla operasyonlarına devam ediyor.
Halkın huzur ve güvenliği için her daim göreve hazır olan Fıratlar herhangi bir ihbar beklemeden alınan istihbaratları değerlendirip teröristlere yönelik operasyonlara başlıyor.
Sabahın erken saatlerinde yüksek mukavemetli iplikten üretilen kumaşlarla hazırlanan su itici özelliğe sahip yeni nanoteknolojik kamuflajları giyip silahlarını kuşanan komandolar gerekli planlama ve komutanlarından aldıkları emirler doğrultusunda zırhlı araçlarla araziye çıkıyor.
Munzur ve Mercan dağları başta olmak üzere sorumluluk alanlarındaki kırsalda 'ara, bul, yok et' prensibiyle teröristlere yönelik operasyon yapan seçkin komando timi karla kaplı araziler, dondurucu soğuklar, sarp kayalık ve ormanlık alanlar gibi zorlu arazi ile iklim koşullarına rağmen görevini kararlılıkla sürdürüyor.