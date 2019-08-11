Jandarma bu kez ceza kesmedi! Bakın bu sefer ne yaptı

Ruhsat uzatan vatandaşa İlçe Jandarma Komutanı Vekili Teğmen Ali Duran tüm sürücü ve yolcuların Kurban Bayramını kutlayarak, tarihi şan ve şerefle dolu jandarma teşkilatı personeli olarak 24 saat görevde olduklarını "Hayatı korumak için siz sürücü ve yolcularımızın kemeri ses getirsin" diyerek herkesin sağlıklı ve güven bir şekilde seyahat edip sevdiklerinin yanlarına ulaşması adına görevde oldukları dile getirdi.