James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko'ya coronavirüs şoku! Eve kapandı

Çıkış noktası itibariyle ilk olarak Çin'de görülen Coronavirüs, bir anda hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Coronavirüs sanattan, spora, birçok etkinliği olumsuz etkilerken, ünlülerden de bu salgına yakalananlar oldu. Ünlü aktör Tom Hanks ve eşinden sonra James Bond yıldızı Olga Kurylenko'da virüse yakalandığını belirtti.