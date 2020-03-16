James Bond'un yıldızı Olga Kurylenko'ya coronavirüs şoku! Eve kapandı
James Bond filminde aldığı rolle popüleritesi bir anda yükselen oyuncu Olga Kurylenko coronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Çıkış noktası itibariyle ilk olarak Çin'de görülen Coronavirüs, bir anda hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Coronavirüs sanattan, spora, birçok etkinliği olumsuz etkilerken, ünlülerden de bu salgına yakalananlar oldu. Ünlü aktör Tom Hanks ve eşinden sonra James Bond yıldızı Olga Kurylenko'da virüse yakalandığını belirtti.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yapan Olga Kurylenko, kendisini eve kapattığını söyledi. 40 yaşındaki yıldız oyuncu, "Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.
Olga Kurylenko Kimdir?
Olga Kurylenko kimdir, Olga Kurylenko, 14 Kasım 1979 tarihinde Berdyansk, Ukrayna‘da doğmuştur. Tam adı Olga Konstantinovna Kurylenko olan Olga’nın annesi Marina Alyabysheva sanat öğretmenidir.
Annesi, babası Konstantin Kurylenko’dan Olga çok küçükken boşanmıştır. Olga Kurylenko, yerel bir okulda müzik ve piyano dersleri aldı.