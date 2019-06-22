James Bond'un setinde kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu
Daniel Craig'in başrolde oynadığı James Bond filminin çekildiği sette bir skandal yaşandı. Setin kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu.
Başarılı aktör Daniel Craig'in başrolünde olduğu ve hasılat rekorları kıran James Bond serisinin 25'inci filmi Britanya'da dünyaca bilinen Pinewood Studios'da çekiliyor. 2020'de gösterime girmesi planlan Jamez Bond filminin çekimleri tüm hızıyla devam ederken, filmin setinde skandal bir olay yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde film setindeki kadınlar tuvaletine yerleştirilmiş bir gizli kamera bulundu. İhbar üzerine sette araştırma yapan polis, 49 yaşında bir set çalışanını gözaltına aldı.
Pinewood Studios sözcüsü olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Yaşananları oldukça ciddiye alıyoruz. Durumu polise bildirdik ve açtıkları soruşturmada kendilerine her desteği sağlıyoruz."
Polis ise 'röntgencilik' suçundan soruşturma başlattığını ve olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.