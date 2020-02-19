James Bond efsanesinin yeni filmi geliyor beyaz perde yıkılacak gibi gözüküyor
James Bond'un efsane filmlerine bir yenisi daha ekleniyor. Yıllardır izleyicinin büyük beğenisini toplayan gişe rekorları kıran film serisinden, "No Time To Die" adlı bir filmi daha izleyiciyle buluşuyor.
Usta yazar Lan Fleming tarafından 1952 yılında yaratılan James Bond karakteri, sinema dünyasını da yıllardır kasıp kavurmaya devam ediyor. Serinin 25. filmi olan "No Time To Die" 3 Nisan'da Türkiye seyircisiyle buluşuyor.
1962'den beri hayatımızda olan ve "Ben Bond James Bond" cümlesiyle kendini takdim eden efsane ajan 007'nin 25. filmi No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) vizyon için gün sayıyor.
James Bond'a beşinci kez hayat veren Daniel Craig'in son kez bu rolle seyirci karşısına çıkacak olması bir başka önem taşıyor.
Craig'in ardından yeni Bond kim olacak? tartışmaları gündeme gelirken Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin başrollerinden Emilia Clarke, verdiği bir röportajda James Bond karakterini canlandıracak ilk kadın olmayı istediğini söyledi.