Jale Aylanç kimdir hayatını kaybetti Ankara Sanat Tiyatrosu duyurdu
Oyuncu Jale Aylanç, 72 yaşında vefat etti. Sanatçının ölümünü Ankara Sanat Tiyatrosu duyurdu.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Jale Aylanç, vefat etti. Ankara Sanat Tiyatrosu, Aylanç’ın ölüm haberini “Değerli oyuncumuz Jale Aylanç’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” sözleriyle duyurdu.
Oyuncular Sendikası da sosyal medya hesabından Aylanç’ın ölüm haberini paylaşarak, “Meslektaşımız Jale Aylanç hayatını kaybetti. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun” yazdı.
Jale Aylanç kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme ve dublaj sanatçısı. 23 Mart 1948, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.
Rol Aldığı Diziler:
Dengi Dengine (2019)
Yeşil Deniz (Hafize, 2014-2015)
Suskunlar (Ümran, 2012)
Gece Sesleri (Satı, 2008)
Beni Unutma (Cennet, 2008)
Yeni Evli (2007)