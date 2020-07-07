Jale Aylanç kimdir hayatını kaybetti Ankara Sanat Tiyatrosu duyurdu

Jale Aylanç kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme ve dublaj sanatçısı. 23 Mart 1948, İstanbul doğumlu. Sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başlayan Aylanç, ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti. Daha sonra Ankara Birlik Tiyatrosu Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, Ankara Sanat Tiyatrosu'na geçmesinin ardından, bu kuruluşta 20 yıldan fazla süreyle birçok oyunda rol aldı. Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmalarına da başlayan sanatçı, TRT'nin ilk dublaj ustalarından biridir. Jale Aylanç, kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol almıştır.