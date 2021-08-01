Jakuzi itirafı geldi! 'Çok üzülüyorum' deyip itiraf etti: Yıllar sonra kötü olayı Kerem Bürsin anlattı

Kısa süre önce 34 yaşına bastın. Yeni yaşın için ne diledin?

Şükretmeyi seviyor ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu aralar dünyanın hali beni çok üzüyor. Uyanalım artık, dileğim buydu. Dünyayı korumamız gerektiğine inanıyorum. Yaptığımız çoğu şey ona büyük zarar veriyor.



Hayata bakışında değişen şeyler oldu mu yaş aldıkça?

30 yaşından sonra yıllar çok hızlı akıyormuş. Sanki daha geçen gün 22 yaşındaydım. Ama en önemlisi iç huzuru bulmakmış, onu anladım.