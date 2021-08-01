Jakuzi itirafı geldi! 'Çok üzülüyorum' deyip itiraf etti: Yıllar sonra kötü olayı Kerem Bürsin anlattı
Aynen Aynen ve Sen Çal Kapımı yıldızı 34 yaşındaki başarılı oyuncu Kerem Bürsin yaşamıyla açıklamalarıyla şaşırttı.
Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan Bolat ve Aynen Aynen dizisinde Deniz karakteri canlandırarak gönüllerde taht kuran başarılı oyuncu Kerem Bürsin Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kısa süre önce 34 yaşına bastın. Yeni yaşın için ne diledin?
Şükretmeyi seviyor ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bu aralar dünyanın hali beni çok üzüyor. Uyanalım artık, dileğim buydu. Dünyayı korumamız gerektiğine inanıyorum. Yaptığımız çoğu şey ona büyük zarar veriyor.
Hayata bakışında değişen şeyler oldu mu yaş aldıkça?
30 yaşından sonra yıllar çok hızlı akıyormuş. Sanki daha geçen gün 22 yaşındaydım. Ama en önemlisi iç huzuru bulmakmış, onu anladım.
Bulabildin mi?
Evet, aslında zor değilmiş. Bunu zorlaştıran, yaşadığımız hayat ve bizlere dayatılan sistem. Ama hayatta senin için neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu anlarsan değişmeye de başlıyorsun. Ya istemediğim şekilde hayatımı yaşayacağım ya da istediğim ve olduğum şekilde... Bunu seçmek lazım.
Şimdiye kadar daha cool görünen karakterleri canlandırmışken bu sene karşımıza komedi ağırlıklı işlerde çıktın. Birçok oyuncunun aksine, kasmayan ve komik bir adama dönüştün. Bunların sebebi bu anlattıkların mıydı?
Kendime ‘Ne yapıyorum ben? Artık farklı şeyler deneme zamanı’ dedim. Ben aslında böyle bir adamım. Ama hep bir kalıbın içinde olma baskısı hissettim.