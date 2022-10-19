Jahrein'e twitter şoku! Mavi tikli hesabı yeniden askıya alındı
Twitch'te yaptığı yayınlar sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un mavi tikli Twitter hesabı askıya alındı. Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla, gündeme ve siyasete dair yaptığı yorumlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü ismin Twitter hesabının neden kapatıldığı ise merak konusu oldu.
Yaptığı oyun ve sohbet yayınlarıyla Twitch'te izlenme rekorlarını alt üst eden ve adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'un Twitter hesabı bir kez daha kapatıldı.
Jahrein'in Twitter hesabı geçtiğimiz aylarda da kapatılmış, bir süre sonra ise yeniden erişime açılmıştı. Ünlü ismin profiline giren takipçileri hesaba ulaşamadı. Askıya alınan Twitter hesabında "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ibaresine yer verildi.
Twitter'de 700 binden fazla takipçisi olan, gündeme ve siyasete dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken Jahrein'in hesabının neden kapatıldığı ise henüz ortaya çıkmadı.
Son olarak 710 binden fazla takipçiye sahip olan Ahmet Sonuç'un hesabının geri gelip gelmeyeceği bilinmiyor.