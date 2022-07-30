Jahrein lakaplı fenomenden reşit olmayan kızla skandal 'meme' muhabbeti
'Jahrein' lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un, sosyal medyada 18 yaşından küçük bir kızla yaptığı muhabbet tepki çekti.
Yaptığı Twitch yayınları ile tanınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, her yaptığı hareketle sık sık gündeme geliyor. Jahrein, son olarak Twitter'dan 18 yaşından küçük bir kızla polemiğe girdi. Henüz reşit olmayan kıza memelerinin küçük olduğunu ve büyütmesi gerektiğini söyleyen Jahrein, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.
Bazı kullanıcılar Jahrein'in yaptığının bir taciz olduğunu ve kızın şikayetçi olması gerektiğini söyledi.
"Fındık memeler büyütülecek"
Sık sık siyasi paylaşımlarıyla adından söz ettiren Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç, Twitter'da bir kadın takipçisine "Memelerini büyüttür" yorumunda bulundu.
Genç kız ise Jahrein'e "Seninkileri ver, abi nasıl büyüttün tavsiye versene" cevabını verdi.