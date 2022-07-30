Jahrein lakaplı fenomenden reşit olmayan kızla skandal 'meme' muhabbeti

Yaptığı Twitch yayınları ile tanınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, her yaptığı hareketle sık sık gündeme geliyor. Jahrein, son olarak Twitter'dan 18 yaşından küçük bir kızla polemiğe girdi. Henüz reşit olmayan kıza memelerinin küçük olduğunu ve büyütmesi gerektiğini söyleyen Jahrein, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.