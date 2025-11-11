Jackie Chan öldü mü! 71 yaşındaki dünyaca ünlü aktör için öldü iddiası
Dünyaca ünlü usta oyuncu Jackie Chan'in öldüğü yönündeki iddalar sosyal medyada büyük ses getirdi. Ünlü oyuncunun ölüm iddiaları çok kısa bir sürede sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Peki 71 yaşındaki usta aktör gerçekten öldü mü?
Dünyaca ünlü usta aktör Jackie Chan'in öldüğüne dair iddialar sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Yapay zekayla üretildiği öğrenilen sahte bir görsel ile sosyal medya kullanıcıları arasında yayılan söylentiler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Hong Kong doğumlu efsane oyuncu Jackie Chan (71), pazartesi akşamı sosyal medyada yayılan sahte ölüm haberlerinin merkezine yerleşti. Çeşitli sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlardaki, Chan'in hayatını kaybettiği iddiaları doğru mu?
YAPAY ZEKA GÖRSELİYLE 'ÖLDÜ' İZLENİMİ VERİLDİ
Söylentilerin fitilini ateşleyen paylaşımda, Jackie Chan'in hastane yatağında yattığı sahte bir yapay zekâ (AI) görseli yer aldı. Görselin yanında aktörün doğum ve ölüm yıllarının yazılı olduğu ifadeler paylaşıldı.
Sahte gönderide şu mesaj dikkat çekti, "Bugün dünya sinemasının en sevilen insanı, hepimizin kalbinde yer eden, özellikle bizim kuşağımız için kıymetli bir oyuncu, büyük bir Kung Fu ustası, o neşeli kahkahasıyla Jackie Chan hayatını kaybetti."
GOOGLE'DA "JACKIE CHAN ÖLDÜ MÜ?" ARAMALARI PATLADI
Aksiyon sinemasının usta ismi hakkında çıkan bu iddialar, kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri oldu. Hayranlar, Google'da "Jackie Chan öldü mü?", "Jackie Chan öldü", "Jackie Chan ölümü" gibi ifadeleri aratarak ünlü yıldızın sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Google Trends verilerine göre, bu kelimeler pazartesi akşamı en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.