Jackie Chan öldü mü! 71 yaşındaki dünyaca ünlü aktör için öldü iddiası

GOOGLE'DA "JACKIE CHAN ÖLDÜ MÜ?" ARAMALARI PATLADI

Aksiyon sinemasının usta ismi hakkında çıkan bu iddialar, kısa sürede internetin en çok konuşulan konularından biri oldu. Hayranlar, Google'da "Jackie Chan öldü mü?", "Jackie Chan öldü", "Jackie Chan ölümü" gibi ifadeleri aratarak ünlü yıldızın sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Google Trends verilerine göre, bu kelimeler pazartesi akşamı en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.