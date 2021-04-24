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İzzet Yıldızhan'ı David Beckham benzetmesi çok güldürdü oğullarıyla paylaştı

İzzet Yıldızhan'ı David Beckham benzetmesi çok güldürdü oğullarıyla paylaştı

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, sosyal medyada kendisine yapılan 'Diyarbeckham', 'İzzet Beckham' yorumlarına çok güldüğünü söyledi.

İzzet Yıldızhan'ı David Beckham benzetmesi çok güldürdü oğullarıyla paylaştı

Pinhani’nin ‘Dünyadan Uzak’ şarkısını İzzet Yıldızhan’a vermesinden sonra sosyal medya ikiye bölünmüş, kimi eleştirirken kimi ise İzzet Yıldızhan’ın yorumunu beğenmişti. Konunun İzzet Yıldızhan’a hatırlatılması üzerine Yıldızhan, açıklama yaptı:

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İzzet Yıldızhan'ı David Beckham benzetmesi çok güldürdü oğullarıyla paylaştı

''Olumlu kadar olumsuz yorumda gelebilir. Şarkı benim içime çok sindi. İyi ki okumuşum diyorum. Pinhani grubuna da sizlerin aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Şu dönemde kimse para almadan kıpırdamıyor...''

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İzzet Yıldızhan'ı David Beckham benzetmesi çok güldürdü oğullarıyla paylaştı

''Oysa ki Pinhani'nin solisti Sinan Kaynakçı bu şarkı için benden 1 kuruş talep etmedi. Kendisi harika bir insan.''

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İzzet Yıldızhan'ı David Beckham benzetmesi çok güldürdü oğullarıyla paylaştı

Sosyal medyanın bir diğer konusu olan İzzet Yıldızhan ve çocuklarının, David Beckham ve çocuklarıyla karşılaştırılması da Yıldızhan'a hatırlatıldı.

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