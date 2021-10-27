İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili olay çıkış: Kızlarım flört edemez, eş seçemez!

3 ayrı kadından 9 çocuğu var

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, kendisini bu nedenle eleştirenlere "Beni eleştirenlerin çoğu feminist" dediği için magazin gündeminde bir dönem çok konuşulan İzzet Yıldızhan gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya daha imza attı.