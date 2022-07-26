İzzet Yıldızhan, yerli otomobil TOGG hakkında öyle şeyler söyledi ki...
Türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün bir AVM'den çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla görüştüğü bilinen ünlü isim, yerli otomobil TOGG'u inceledi ve yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Yıldızhan, yerli otomobili çok başarılı ve şık bulduğunu ifade etti: ''Satışa çıkar çıkmaz alacağım''
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz gün bir AVM'de arkadaşlarıyla buluştu. Basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü isim, yerli otomobili incelediğini ve TOGG hakkındaki düşüncelerini söyledi.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün bir AVM'de kameralara yansıdı.
AVM'nin meydan katında bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen usta sanatçı, yemek eşliğinde arkadaşlarıyla sohbet etti.
Yerli otomobil TOGG hakkında konuştu
Yıldızhan, "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş.