İzzet Yıldızhan Diyarbakır'daki yardımsever çocuklar için harekete geçti
DİYARBAKIR'da iki Youtuber, çocuk işçilere aç kaldıklarını söyleyerek yemek istedi, çocuklar tereddüt etmeden ''Açım'' diyen Youtuber gençlere yemek ısmarladı. İzzet Yıldızhan da bu yardımsever çocuklar için harekete geçeceğini söyledi.
Youtuber Burak Tutal ve Mert Karakaş, sosyal deneyli videolarını bir yenilerini eklemek için Diyarbakır'a gittiler. İki Youtuber, Diyarbakır'ın sokaklarında çalışan çocuk işçilere aç olduklarını söyleyerek, kendilerine yemek alıp alamayacaklarını sordu.
Çalışarak kendi harçlıklarını kazanan çocuklar, ''Açım'' diyen iki Yotuber'ı geri çevirmedi ve ellerinden ne geliyorsa yaptı. Simit ile doymayacağını düşünen bir çocuk döner ısmarlamayı bile teklif etti. Çocukların bu yardımseverliği izleyenlerin gözünü yaşarttı.
Çocukların onlar için seferber olması üzerine, kendilerine yardımcı olanlara tablet hediye ettiler ve o anları kameraya aldılar. Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da son konserinde çocukların bu davranışlarından çok etkilendiğini belirterek hediye yollayacağını söyledi.
Yıldızhan, şu açıklamayı yaptı:
"Görüntüleri izlediğimde çok duygulandım ve gururlandım. Bizleri kardeş yapan içimizdeki bu saf temiz kalplerimiz. Memleketimle bir kez daha gurur duydum.''