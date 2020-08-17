İzzet Yıldızhan Diyarbakır'daki yardımsever çocuklar için harekete geçti

Çalışarak kendi harçlıklarını kazanan çocuklar, ''Açım'' diyen iki Yotuber'ı geri çevirmedi ve ellerinden ne geliyorsa yaptı. Simit ile doymayacağını düşünen bir çocuk döner ısmarlamayı bile teklif etti. Çocukların bu yardımseverliği izleyenlerin gözünü yaşarttı.

İşte o sosyal deney videosu