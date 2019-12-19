İzzet Yıldızhan çocuklarına piyango bileti aldı! Milli piyango çıkarsa beni unutmayın

İzzet Yıldızhan, muhabirlerin “Milli Piyango’dan büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız” sorusuna karşın, “Çok şükür her şeyim var. Bir kısmını çocuklarımın eğitimine, bir kısmını da vakıflarımıza bağışlardım” ifadelerini kullandı.