İzzet Yıldızhan çocuklarına piyango bileti aldı! Milli piyango çıkarsa beni unutmayın
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan Nişantaşı'nda yılbaşı öncesi milli piyango bileti aldı.
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan Nişantaşı'nda Milli Piyango bileti alırken kameralara yakalandı. 9 çocuğu olan türkücü, her bir çocuğuna ayrı ayrı bilet aldı.
İzzet Yıldızhan, muhabirlerin “Milli Piyango’dan büyük ikramiye size çıkarsa ne yapacaksınız” sorusuna karşın, “Çok şükür her şeyim var. Bir kısmını çocuklarımın eğitimine, bir kısmını da vakıflarımıza bağışlardım” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Yıldızhan, basın mensuplarına da bilet verirken, "Büyük ikramiye çıkarsa beni unutmayın" diyerek espri yaptı.
İzzet Yıldızhan Kimdir?
İzzet Yıldızhan, 1 Nisan 1963 tarihinde Diyarbakır-Çermik ilçesine bağlı bir Zaza köyü olan Sinek’te doğmuştur. Annesinin ismi Suriye Zelal, babasının ismi Mustafa’dır. 15 çocuklu ailenin en küçükleridir. Babasını bir yaşındayken kaybetti. İlkokulu ikinci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Sonradan ilk ve ortaokulu dışarıdan bitirdi.