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İzzet Yıldızhan çamaşırhanede çalıştırdığı oğullarını işten çıkardı

İzzet Yıldızhan çamaşırhanede çalıştırdığı oğullarını işten çıkardı

Şarkıcı İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermişti. Yıldızhan, "Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim. Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim" şeklinde konuştu

İzzet Yıldızhan çamaşırhanede çalıştırdığı oğullarını işten çıkardı

 Pandemi kısıtlamalarının son bulmasıyla birlikte konser programlarına hız veren sanatçı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir otelde sahne aldı. Sinem-Muhammed Kaya çiftinin düğününde sahneye çıkan Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

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İzzet Yıldızhan çamaşırhanede çalıştırdığı oğullarını işten çıkardı

Dokuz çocuk babası olan İzzet Yıldızhan, yaz döneminde boş vakit geçirmemelerini istediği oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe'ye İzmir'deki otelinde görev vermesiyle ilgili konuştu.

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İzzet Yıldızhan çamaşırhanede çalıştırdığı oğullarını işten çıkardı

"Hayatı öğrensinler diye çalışmalarını istedim." ifadelerini kullanan sanatçı, "Okullar açılınca oğullarımın işlerine son verdim. Okullar kapanınca yeniden işe alacağım. Şimdi eğitim zamanı. Hayatımda çocuklarımın eğitimi her şeyden önce gelir." açıklamasını yaptı.

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İzzet Yıldızhan çamaşırhanede çalıştırdığı oğullarını işten çıkardı

Oğullarının her yaz çeşitli iş kollarında çalışarak, hayatın zorluğunu göstermek istediğini belirten Yıldızhan, "Allah nasip ederse evlatlarıma güzel bir gelecek bırakacağım. Ben kendimi bildim bileli çalışan birisiyim. Evlatlarımın da hayatın zorluklarını ve ellerinde olan imkanların değerlerini bilmeleri için yaz aylarında hep yanıma alıp, çalıştırırım. Her zaman şükrediyorum ki bu felsefeyle büyüyen bir evlatlarım var." demişti.

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