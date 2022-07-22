İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı yasak aşkı ifşa etmişti! Antebi'den olay yaratan açıklama

Cemiyet Hayatının tanınmış isimlerinden olan Didem Sarı eski eşi 45 yaşındaki ünlü iş insanı İzzet Antebi'nin kendisiyle evliyken olduğunu idda ettiği manken ve oyuncu Çağla Şikel ile olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.