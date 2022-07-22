İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı yasak aşkı ifşa etmişti! Antebi'den olay yaratan açıklama
12 yıllık eski eşi Didem Sarı tarafından, geçtiğimiz gün ünlü manken Çağla Şikel'le olan aşk mesajları ifşalanan İzzet Antebi olaya dair açıklama yaptı. Antebi, "Hukuki yollara başvuracağız." dedi.
2009 yılında evlenen ve 12 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl bitiren iş insanı İzzet Antebi ve eski eşi Didem Sarı arasında sular durulmuyor.
Tuvana Türkay'la aşk yaşayan İzzet Antebi'nin eski eşi Didem Sarı ile başı dertte! Antebi ilk önce şiddet iddialarıyla geçtiğimiz gün ise yasak aşkının ifşalanmasıyla şok üstüne şok yaşıyor.
Cemiyet Hayatının tanınmış isimlerinden olan Didem Sarı eski eşi 45 yaşındaki ünlü iş insanı İzzet Antebi'nin kendisiyle evliyken olduğunu idda ettiği manken ve oyuncu Çağla Şikel ile olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Didem Sarı mesajları İnstagram hesabı üzerinden "Daha evlilik kararı kesinleşmeden yaşanan aşka bak" notuyla paylaştı. Mesajlarda Çağla Şikel ve Antebi'nin birbirlerine övgüler yağdırdığı görülmüştü.