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İzzet Altınmeşe'nin ölen oğluyla ilgili acı detaylar çıktı: Cem Yılmaz'dan açıklama

İzzet Altınmeşe'nin ölen oğluyla ilgili acı detaylar çıktı: Cem Yılmaz'dan açıklama

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe, evlat acısıyla sarsıldı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi oyuncusu Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili Selahattin Alpay ve Cem Yılmaz açıklama yaptı.

İzzet Altınmeşe'nin ölen oğluyla ilgili acı detaylar çıktı: Cem Yılmaz'dan açıklama

Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

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İzzet Altınmeşe'nin ölen oğluyla ilgili acı detaylar çıktı: Cem Yılmaz'dan açıklama

Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan, Şehir Tiyatroları oyuncusu Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yıktı. 

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İzzet Altınmeşe'nin ölen oğluyla ilgili acı detaylar çıktı: Cem Yılmaz'dan açıklama

İzzet Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak acı olayla ilgili detayları paylaştı.

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İzzet Altınmeşe'nin ölen oğluyla ilgili acı detaylar çıktı: Cem Yılmaz'dan açıklama

Alpay "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hâlâ şoktayız. Şu an Mersin'deler, yarın İstanbul'da defnedeceğiz." ifadelerini kullandı.

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