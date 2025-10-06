İzzet Altınmeşe evlat acısıyla sarsılmıştı, yıllar sonraki halini gören sevenleri çok üzüldü
Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe 2021 yılında oğlunu kaybetmişti. Bu acı kayıpla sarsılan ünlü türkücü gözlerden kaybolmuştu. Yıllar sonra o haliyle oraya çıktı ve onu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe 2021 yılında oğlunu kaybetmiş ve derin bir üzüntü yaşamıştı. Cenazenin ardından sarsılan Altınmeşe, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Yıllar ardından ilk kez görüntülenen sanatçı, son haliyle sevenlerini üzdü.
79 yaşındaki Altınmeşe, geçtiğimiz mayıs ayında anjiyo olmuş ve kalp damarlarına iki stent takılmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta sanatçı, en son küçük oğlu Fırat Altunmeşe'nin düğününde görüntülenmişti.
SON HALİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ
Müzik kariyerine 1970'li yıllarda damga vuran Altınmeşe'nin yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, sosyal medyada duygusal yorumlara neden oldu. Görüntülerde Altunmeşe'nin oldukça zayıfladığı, saçlarının beyazladığı ve yürümekte güçlük çektiği görüldü.
Hayranları İzzet Altınmeşe'nin son haline şöyle yorumlar yaptı:
''Adam çökmüş.'', ''Yazık yaşlanmış.'', ''Sağlıklı görünüyor iyi olsun da.'', ''Sokakta görsem tanıyamazdım.''