İzzet Altınmeşe evlat acısıyla sarsılmıştı, yıllar sonraki halini gören sevenleri çok üzüldü

Türk halk müziğinin usta ismi İzzet Altınmeşe 2021 yılında oğlunu kaybetmiş ve derin bir üzüntü yaşamıştı. Cenazenin ardından sarsılan Altınmeşe, bir süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Yıllar ardından ilk kez görüntülenen sanatçı, son haliyle sevenlerini üzdü.