İzninde evde şirket kurdu! Ülkenin en zengini oldu: Dünya ünlü iş insanını konuşuyor

Bakalçuk’un gelirlerini bu yıl yüzde 1000 artırdığına dikkat çeken Forbes, “Rusya’nın en zengin kadını olan Bakalçuk bu yıl en çok sıçramayı gerçekleştirdi. Bakalçuk’un tahmini geliri 13 milyar dolar” açıklamasını yaptı. Bakalçuk’un 2020’de 1.2 milyar dolarlık serveti olduğunun da altı çizildi.