İzninde evde şirket kurdu! Ülkenin en zengini oldu: Dünya ünlü iş insanını konuşuyor
Bütün dünya Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos'u konuşurken, dünyanın en zenginleri listesinde bir kadın hızla zirveye tırmanıyor.
Corona virüsü salgınıyla birlikte e-ticaret hız kazanırken, Rusya’da Wildberries isimli e-ticaret platformunu kuran Tatyana Bakalçuk isimli girişimci uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.
Rus milyarderlerin 2021’de gelirlerini 145 milyar dolar artırdığını aktaran Forbes, özellikle Telegram’ın kurucusu Pavel Durov ve Wildberries’in kurucusu Tatyana Bakalçuk’un bu sıçramada başı çektiğini aktardı.
Bakalçuk’un gelirlerini bu yıl yüzde 1000 artırdığına dikkat çeken Forbes, “Rusya’nın en zengin kadını olan Bakalçuk bu yıl en çok sıçramayı gerçekleştirdi. Bakalçuk’un tahmini geliri 13 milyar dolar” açıklamasını yaptı. Bakalçuk’un 2020’de 1.2 milyar dolarlık serveti olduğunun da altı çizildi.
Evli ve dört çocuk annesi olan Bakalçuk, Dünya kamuoyu karşısında çok göz önünde olan birisi değil.