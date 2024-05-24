İznik'te feci kaza! Hafif ticari araç tırın savrulan dorsesine çaptı, ölenler ve yaralılar var

Yaralanan Sebiha (43) ve Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ile Gülseren Akyüz (26) ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.