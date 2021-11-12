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İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor! Kuraklık hat safhaya ulaştı

İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor! Kuraklık hat safhaya ulaştı

TÜRKİYE’nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü’ndeki kuraklık hat safhaya ulaştı. Kıyıdan 200 metre çekilen gölde yaşayan ördeklerin görüntüsü ise tedirginliği iki kat arttırdı.

İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor! Kuraklık hat safhaya ulaştı

İznik Gölü su çekilmesinden dolayı her geçen gün kötüye gidiyor. İlçenin en büyük iskelesi su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu.

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İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor! Kuraklık hat safhaya ulaştı

Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü olarak kayıtlarda yerini alıyor.

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İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor! Kuraklık hat safhaya ulaştı

Fakat son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü kıyıdan 200 metre çekildi. 

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İznik Gölü’ndeki tehlike korkutuyor! Kuraklık hat safhaya ulaştı

Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı.

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