İznik Gölü'nde korkutan çekilme iskele ortaya çıktı

"Bu sene büyük bir çekilme var"

İznik’e bağlı Çakırca Mahallesi'nde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişen veren bir görüntü oluşturdu. Gölün kıyısında işletmesi bulunan Naci özsoy, “30 sene balıkçılık yaptım. İznik gölünde çok nadirdir gölün çekilmesi ama bu sene büyük bir çekilme var. Bunun nedeni tarımsal su pompalarının çalışması ve gölden bazı fabrikaların su çekmesidir. Ben buranın işletmecisiyim çekilmeden sonra bataklık ve pislik oluştu yani görsellik olarak çok kötü bir görüntü oluştu. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” dedi.