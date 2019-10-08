İzmit'te mimarisi ile görenleri hem şaşırtan hem de korkutan ilginç bina
İZMİT'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bir bina, görenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.
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Mimarisiyle görenleri hayrete düşüren 8 katlı bina, biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükseliyor. Binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor.
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2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.
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Binada kimse yaşıyor mu?: İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.
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