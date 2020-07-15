İzmit'te inşaatı izlemeyi sevenler için ayrıcalık! Evlilik programından daha çok seyredilir..

"İş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilir"

İnşaata bakan Ahmet Gün, “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor insanlarda, seyrediyorlar. Ben kendim de endüstriyel makinaları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. İlk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Orayı televizyon gibi yapmışlar. Çok esprili olmuş. Aslında tüm şantiyelere böyle yapabilirler. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilebilir” dedi.