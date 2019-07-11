İzmit'te iğrenç olay! Zorla eve kapatıldı kaçarak polise sığındı
İZMİT'te amcasının oğlu ile aynı evde yaşamaya zorlanarak eve hapsedilen 11 yaşındaki kız çocuğu kaçarak polise sığındı.
İzmit'te amcasının oğlu D.Ç.P. (11) ile birlikte yaşamaya zorlanan N.P. (14) adlı kız çocuğu, polise sığınıp zorla evde tutulduğunu ve devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi. Soruşturma kapsamında N.P.'nin anne - babası ile amcası ve yengesi mahkemece tutuklandı.
Olay ise şöyle gelişti: İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi.
N.P., amcasını ve yengesini çorap satma bahanesiyle ikna edip polis merkezine geldiğini anlattı. Ailesine de teslim edilmek istemediğini belirten N.P. devlet yurdunda kalmak istediğini söyledi.
N.P.'nin şikayeti üzerine cumhuriyet savcısına bilgi verildi. N.P., devlet korumasına alındı. Polis, küçük kızın annesi N.P. (52), babası M.P. (47), amcası Ç.P. (53) ve yengesi S.P.'yi (51) gözaltına aldı.