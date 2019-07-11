İzmit'te iğrenç olay! Zorla eve kapatıldı kaçarak polise sığındı

Olay ise şöyle gelişti: İzmit'teki polis merkezine geçen hafta giden N.P., yaklaşık 4 ay önce amcasının oğlu D.Ç.P. ile birlikte yaşamaya zorlandığını, amcası ile yengesinin kendisini zorla evde tuttuğunu ve dışarı çıkmasına dahi izin vermediğini söyledi.