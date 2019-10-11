İzmit'te bir devir kapanıyor bu mesleği yapan son kişi de kepenkleri indirecek

El sanatları yok olacak: "Hepsi rahmetli oldu. Bir ben kaldım. Şu anda bu çarşının en eski esnafı da benim. Mesleğe yeni gelen, yetişen kimse yok şu anda. Artık el sanatları kalkacak. Bir zaman gelecek ve yok olacak" diye konuştu."