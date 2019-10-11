İzmit'te bir devir kapanıyor bu mesleği yapan son kişi de kepenkleri indirecek
İZMİT'in meşhur Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan son kalaycı da artık işinin bir önemi kalmadığı gerekçesiyle birkaç yıl içinde mesleği bırakmaya hazırlanıyor.
Yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapan 62 yaşındaki İlyas Baykal ismindeki bir vatandaş, kendisinden başka kalaycılık yapanın kalmadığını, yeni mutfak ürünlerinin mesleğini bitme noktasına getirdiğini belirterek, birkaç yıl sonra mesleği bırakmayı düşündüğünü söyledi.
Şimdiki gençlerin kalaycılık yapmak istemediğini anlatan Baykal, devamlı iş gelmediği için mesleği kimsenin öğrenmek istemediğini söyledi. İlyas Baykal, 50 yıldır aynı yerde kalaycılık yaptığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
Ağabeyinleriden kalan meslek: "Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Gençlik yıllarım, çocukluk yıllarım burada geçti. Bu bize ağabeylerimizden kalan meslek olduğu için aynı şekilde devam ediyoruz."
El sanatları yok olacak: "Hepsi rahmetli oldu. Bir ben kaldım. Şu anda bu çarşının en eski esnafı da benim. Mesleğe yeni gelen, yetişen kimse yok şu anda. Artık el sanatları kalkacak. Bir zaman gelecek ve yok olacak" diye konuştu."