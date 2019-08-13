İzmit'te 10 aylık bebeklere SPA masajı yapılıyor! Faydası ne...

"Yüzmeden sonra masaj da yapıyoruz*

Barbaros, "Buradaki amacımız, bebeklerin kas ve iskelet gelişimine destek olmak. Bebekler suda durmak için bir direnç gösteriyor. Göğüs kafesi suyun altında olduğu için akciğer kapasiteleri de gelişiyor bebeklerin. Esneklikleri artıyor, motor becerileri gelişiyor bebeklerin. Yüzmeden sonra bebek masajı da yapıyoruz. Burada bebeklere yaptığımız masajda bütün ilgi bebeğin üzerinde olduğu için bebekler özgüven kazanıyor ve yine kas ve iskelet gelişimini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.