İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi!
İzmit Körfezi'nde yaşayan deniz canlılarının korunması ve tanıtımı amacıyla yapılan dalışta, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçalar görüntülendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığınca yürütülen İzmit Körfezi bioçeşitliliğini koruma çalışmaları kapsamında Gebze ilçesine bağlı Eskihisar mevkisinde dalış gerçekleştirildi.
Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftçi ve Mustafa Atay, Kocaeli Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle kıyı şeridinde belirlenen noktalara daldı.
Bölgedeki ekosistemi inceleyen ekip, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçaları görüntüledi. Ceylan ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi, birçok türde canlıya ev sahipliği yapan ve ekosistemi bozulmamış bölgenin "Tanıtım Koruma Alanı"na dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Ceylan, AA muhabirine, deniz canlılarını korumak ve tanıtmak için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.