İzmit Körfezi'nde farklı türlerde deniz canlıları görüntülendi!

Bölgedeki ekosistemi inceleyen ekip, mercan, pina, deniz yıldızı, deniz kalemleri ve yumuşakçaları görüntüledi. Ceylan ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi, birçok türde canlıya ev sahipliği yapan ve ekosistemi bozulmamış bölgenin "Tanıtım Koruma Alanı"na dahil edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.