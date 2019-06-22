İzmit Derince'de sokak ortasındaki silahlı kavga otobüs kamerasına yansıdı

112 Acil Yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

Olayı gören diğer sürücülerin yerde yatan şahsı görmelerine rağmen durmadığı bir anda aracından inen otobüs sürücüsü Resul G. yerde yatan kişiyi gördüğü esnada ilk olarak yaralının nabzını kontrol etti ve hemen akabinde 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan olay yeri ve yaralının durumunu bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine intikal edene kadar sürücü Resul G. yaralının yarasına tampon yaptı. Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat U. Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sırtından giren merminin göbeğinden çıktığı öğrenilen gencin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.