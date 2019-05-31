İzmit Belediye Başkanı Hürriyet işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı

Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, “Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım” şeklinde konuştu.