İzmit Belediye Başkanı Hürriyet işten atıldığı iddia edilen işçileri kameralar önünde aradı
İşçi çıkarılması iddialarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, toplantıda işten atıldığı iddia edilen işçileri telefonla arayarak kendi rızaları ile ayrıldıklarını basın mensupları önünde teyit ettirdi. Başkan Hürriyet ayrıca yaptıkları çalışmalar ile 1 milyona yakın tasarruf ettikerini söyledi.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediyede işçilerin atılması iddialarını düzenlediği basın toplantısı ile cevaplandırdı. Toplantı sırasında atıldığı işçileri telefonla arayan Hürriyet, işçilerin kendi rızaları ile ayrılmak istediklerini söylediği anları basın mensupları ile paylaştı.
Belediyeden 10 işçinin atıldığı haberlerinin doğru olmadığını dile getiren Hürriyet, 4 işçinin kendi istekleri ile işten ayrıldığını, bunların da 1 tanesinin zorunlu emeklilik ile ayrıldığını ifade etti.
Belediyedeki usulsüzlüklerin hepsini tespit ettiklerini anlatan Hürriyet, “Bir lise mezunu şoför olarak girmiş, insan kaynakları müdürü tarafından uyduruk belgelerle İmar Kontrol Personel Yardımcısı olmuş. Sırf maaş yükselsin diye. O işi belki doğru dürüst yapamıyor. Başkan Yardımcılarından biri daha Nevzat Bey gitmeden, kendine özel kadro açtırmış. Olmayan bir kadroyu kendine vermiş. Bazı şeylerde Allah'tan korkmak lazım” şeklinde konuştu.
Başkan Hürriyet konuşmasının devamında belediyede göreve geldiklerinden beri 1 milyonluk tasarruf ettiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Biz burada milletin parasını doğru kullanmak zorundayız. 120 tane araç var talimat verdim bu araç sayısı azalacak