İzmirlilere kötü haber! O tarih itibariyle kesinti yaşanacak...
Çeşme'deki su kesintisinin ardından kuraklık nedeniyle İzmir genelinde su kesintileri başlıyor. İzmir'de 6 Ağustos'tan itibaren her gece 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacak.
Gördes Barajı'ndan su temini tamamen dururken, Tahtalı Barajı'ndaki rezerv kritik seviyeye indi. Kesintiden etkilenecek mahalleler önümüzdeki günlerde açıklanacak
İzmir'in turizm ilçesi Çeşme'de su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İZSU, 26 Temmuz'da itibaren zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçirirken İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi.
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu'ndan yapılan açıklamada kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında 6 Ağustos tarihinden itibaren gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak.
GÖRDES BARAJI'NDA SU TEMİNİ TAMAMEN DURDU
İZSU Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Kurulu, İzmir'de yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklardaki mevcut durum değerlendirilerek, su arzının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uygulanacak yol haritası belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'ndaki rezervin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı'ndan su temininin tamamen durduğu ve yer altı su kaynaklarının (kuyuların) verimliliğinin kuraklık nedeniyle ciddi oranda azaldığı tespit edildi.