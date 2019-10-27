İzmirli Pelin Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi

Küçükken saçlarının daha sarı ve lüle lüle olduğunu, ailesinin kesmediğini, yıllar içinde uzayınca kestirmeye kıyamadıklarını anlatan Pelin Özdemir, "Saçlarım bu şekilde uzayınca ben de kesmeye kıyamadım. Böyle kaldı, uzadı. Saçlarımın bakımını genelde annem yapıyor; ama öyle çok özel bakım yapmıyoruz. Özel ürünler kullanmıyoruz" dedi.