İzmirli girişimci 10 günde 'dezenfekte tüneli' yaptı

İzmir'de 10 yıldır fan üretimi yapan firmanın sahibi İsmail Elcik de bu dönemde dezenfekte teknolojisi üzerinde araştırma yapan girişimcilerden biri. Kovid-19 önlemleri sürecinde "Ne yapabiliriz?" diye kafa yoran Elcik, bazı ülkelerde örneği bulunan dezenfekte tünelini inceledi. Bunu fabrikasında yapma kararı alan Elcik, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla ürüne farklı bir dokunuşla 3 boyutlu olarak tasarladı.