İzmirli girişimci 10 günde 'dezenfekte tüneli' yaptı
İZMİRLİ bir girişimci, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla yaklaşık 10 günde çoklu kullanımlarda tercih edilen "dezenfekte tüneli" yaptı.
Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Kovid-19, insanlar için tehdit olmaya devam ediyor. Sosyal izolasyon çağrılarının yapıldığı bugünlerde uzmanların üzerinde durduğu konuların başında temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon geliyor. Sektördeki firmalar, gelen talepleri karşılamaya çalışırken bu alanda yeni fikirler de ortaya çıkıyor.
İzmir'de 10 yıldır fan üretimi yapan firmanın sahibi İsmail Elcik de bu dönemde dezenfekte teknolojisi üzerinde araştırma yapan girişimcilerden biri. Kovid-19 önlemleri sürecinde "Ne yapabiliriz?" diye kafa yoran Elcik, bazı ülkelerde örneği bulunan dezenfekte tünelini inceledi. Bunu fabrikasında yapma kararı alan Elcik, birlikte çalıştığı mühendis kadrosuyla ürüne farklı bir dokunuşla 3 boyutlu olarak tasarladı.
Dezenfekte tünelinin prototipini hazırlayan firma, yaklaşık 10 gün içerisinde üretim yapabilecek duruma geldi.
100 litreyle 600 kişi
Dezenfekte tüneli harekete duyarlı sensörle temassız çalışıyor. Çok sayıda kişinin çalıştığı kurumlar için tasarlanan tünelde 100 litrelik bir tank bulunuyor.
100 litreyle 600 kişi
Bununla 600 kişiyi dezenfekte etmesi planlanan cihazda 9 noktadan yüksek basınçlı pompa sayesinde püskürtme uygulanıyor ve 360 derece dezenfeksiyon sağlanıyor. Sis halinde püskürtülen dezenfeksiyonla kişinin ıslanmasının da önüne geçiliyor. Dezenfekte süresi de 3 ile 30 saniye arasında isteğe göre ayarlanabiliyor.