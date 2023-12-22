İzmirli Gamze, annesiyle konuşurken öldürüldü! Sıcak su ile işkence yapıyormuş

Yıllarca şiddet uygulayıp, işkence etmiş

Kızıyla Serdar Karamus'un 3 yıldır evli olduklarını, bu süreçte çok kez şiddet gördüğünü anlatan Gözde Karamus'un babası Yüksel Madi (70), 2 ay önce kızının kocasının yanından ayrılarak kendilerine geldiğini söyledi. Bu süreçte iddiaya göre Serdar Karamus'un eşi Gözde Karamus'u ailesini öldürmekle tehdit ettiği için işkenceden yeni haberlerinin olduğunu belirten Yüksel Madi, "En büyük cezayı versinler böyle insanlara. Böyle katliammı olur? İstenmediği için insan öldür mü? Sen çalışmıyorsun, benim kızımı dövüyorsun, öldürüyorsun. İşkence düzeyinde dövüyorsun benim kızımı. Vahşet bu, böyle vahşet mi olur? Kızım ondan ayrılmak istiyordu; çünkü cehennem hayatı yaşatıyordu ona. İşkence ediyordu, sıcak su damlatıyordu üzerine. Bağlayıp, dinlenip dinlenip dövüyormuş kızımı. Bize gelip anlattıkça bizim kanımız dondu. Seni istemeyeni niye öldürüyorsun. Mal gibi görüyorlar, hayvan gibi görüyorlar kadınları. 'Git çalış' dedi diye de dövmüş kızımı. 'Beni bir daha çalıştırmayacaksın' demiş" açıklamasında bulundu.